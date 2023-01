DAX - S&P 500 als Signalgeber für weiteren Verlauf

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang Januar bis Ende April aufwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Es kommt nun auf die Entwicklung im S&P 500 an, der an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart nach unten abgeprallt ist und auch am heutigen Mittwoch weiter nachgibt. Rutscht der S&P 500 weiter ab, könnte auch der DAX wieder unter Druck geraten. Kommt es zu einem Kursrückgang unter den 10er-EMA, würde ein weiteres Short-Signal entstehen und ein Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart um 14.750 Punkte stattfinden. Sollte der DAX über 15.150 Punkte ansteigen können, wäre erneut die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von 15.280 Punkten die nächste Anlaufmarke.

