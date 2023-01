GOLDMAN SACHS stuft Befesa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analyst Moomal Irfan verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf das Ende der Lockdowns in China und rechnet damit, dass der Recyclingspezialist in den kommenden fünf Jahren sein dort erwirtschaftetes operatives Ergebnis deutlich steigern dürfte. Derzeit etwa habe Befesa nur einen etwa zehnprozentigen Anteil am chinesischen Markt für Stahlstaub, schrieb er und hob das Potenzial des Unternehmens hervor, diesen Anteil bis 2030 durch seine Expansionspläne auf etwa 25 Prozent steigern zu können./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 22:28 / GSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 54,48EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Moomal Irfan

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m