GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML nach vorgelegten Zahlen und einem Ausblick auf 2023 von 750 auf 765 Euro angehoben. Die Aktie wurde mit der Einstufung "Buy" auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Alexander Duval lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter anderem die gute Sichtbarkeit des Auftragsbestands des Ausrüsters der Halbleiterindustrie. Als positiv für ASML hob er auch die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage hervor. Er verwies zudem auf die erstmals bekannt gegebene Umsatzprognose für das neue Jahr und sieht Aufwärtschancen für die Schätzungen./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 17:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 621,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 765

Kursziel alt: 750

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m