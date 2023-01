Keine Panzer in grüne Fonds, Kommentar zur Rüstungsindustrie von Jan Schrader

Frankfurt (ots) - Die Börse ist nicht zimperlich. Wenn sich Waffengeschäfte

lohnen, zeigen die Kurse der Rüstungsbranche aufwärts. Das lässt sich seit

Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine rund um die Welt beobachten -

und es zeigt sich auch jetzt. Kaum sickerte durch, dass Berlin Kampfpanzer des

Typs Leopard 2 liefert und verbündeten Staaten grünes Licht dafür erteilt, stieg

die Aktie des Herstellers Rheinmetall. Am Mittwochmorgen kletterte der Titel auf

ein Allzeithoch von 232,00 Euro.



Doch die Zeitenwende beschränkt sich im Investmentmanagement nicht auf steigende

Kurse diverser Rüstungstitel. Mittlerweile taucht die Frage auf, ob

Rüstungstitel vielleicht doch einen Platz in nachhaltigen Fonds verdient haben.

Schwere Waffen, so lautet die Logik, sind nicht per se verwerflich, sondern

häufig leider notwendig. Demokratien müssen wehrfähig sein. Krieg aus

Verteidigungsgründen ist legitim. Abschreckung ist ein mitunter notwendiges

Mittel für Frieden. Ergo: Eine Aktie einer Rüstungsfirma im Depot kann mit

ethischen Prinzipien vereinbar sein.