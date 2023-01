Die jährliche Autoproduktion im Vereinigten Königreich sinkt im Jahr 2022 um 9,8 % auf 775.014 Einheiten, da der weltweite Mangel an Chips und strukturelle Veränderungen die Produktion drücken.

Rekordniveau bei der Produktion elektrifizierter Fahrzeuge, wobei fast ein Drittel aller Autos vollelektrisch oder als Hybridfahrzeuge hergestellt werden – mit einem Wert von 10 Milliarden Pfund allein im Export.

Der Absatz im Vereinigten Königreich steigt um 9,4 %, kann aber den Rückgang der Exporte (-14,0 %) nicht ausgleichen, da etwa acht von zehn Autos nach Übersee geliefert werden.

Der Automobilsektor, der ein wesentlicher Bestandteil des Netto-Null-Ansatzes und der Förderung des globalen Großbritanniens ist, fordert einen speziellen Rahmen, um die rasche Ausweitung der Batterieproduktion im Vereinigten Königreich und die Umstellung auf Elektrofahrzeuge voranzutreiben.

LONDON, 26. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die Fahrzeugproduktion im Vereinigten Königreich ging im Jahr 2022 um -9,8 % auf 775.014 Einheiten zurück. Dies geht aus den neuesten Zahlen hervor, die heute von der Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) veröffentlicht wurden. Der Dezember beendete ein unbeständiges Jahr, in dem die Produktion um -17,9 % zurückging, nachdem sie im Oktober und November gestiegen war, wobei der größte Teil des Mengenverlustes in der ersten Jahreshälfte zu verzeichnen war.



Die jährliche Gesamtzahl lag 84.561 Einheiten unter der von 2021 und -40,5 % unter den 1.303.135 Fahrzeugen, die 2019 vor der Pandemie hergestellt wurden, was einem Verlust von mehr als einer halben Million Fahrzeugen entspricht.1 Die Hauptgründe für den Produktionsrückgang waren die lähmende weltweite Halbleiterknappheit, die die Fähigkeit einschränkte, Autos im Einklang mit der Nachfrage zu bauen, erhebliche strukturelle Veränderungen, die den Verlust der Produktion an zwei Massenproduktionsstandorten widerspiegelten und die Auswirkungen von Lieferkettenpausen in China aufgrund der pandemiebedingten Lockdowns.