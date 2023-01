GenKOre kündigt Zusammenarbeit mit einem US-Unternehmen zur In-vivo-Gen-Editing-Therapie an

SEOUL, Südkorea, 26. Januar 2023 /PRNewswire/ -- GenKOre, Inc., ein in Korea ansässiges Biotech-Unternehmen mit hyperkompakten CRISPR-Cas-Tools, gab bekannt, dass es eine strategische Forschungskooperation mit einem in den USA ansässigen Biopharma-Unternehmen für die Entwicklung von In-vivo -Gen-Editing-Therapien eingegangen ist. Diese Zusammenarbeit wird die proprietäre CRISPR-Cas-Plattform von GenKOre, TaRGET ( T iny nuclease, a ugmented R NA-based G enome E diting T echnology), nutzen. Die TaRGET-Plattform unterscheidet sich von der am weitesten verbreiteten Genom-Editing-Technologie CRISPR-Cas9 dadurch, dass das gesamte Editing-Modul mit einem einzigen AAV-Vektor bereitgestellt werden kann. Auf der Grundlage seiner TaRGET-Plattform hat GenKOre verschiedene Modalitäten von Editierwerkzeugen entwickelt, darunter TaRGET-CUT, TaRGET-Adenin-Basen-Editierung (ABE), TaRGET-AI (System zur Aktivierung und Hemmung von Genen) und TaRGET-FREE (Gen-Knock-in).

