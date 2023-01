Kommunale Wirtschaft drängt Regierung zu "massiver Beschleunigung" von Windkraft-Genehmigungen

Osnabrück (ots) - Kommunale Wirtschaft drängt Regierung zu "massiver

Beschleunigung" von Windkraft-Genehmigungen



VKU-Chef Liebing: EU-Notfallverordnung eröffnet "gewaltige Chance" - "Das muss

sofort in deutsches Recht umgesetzt werden"



Osnabrück. Deutschlands kommunale Wirtschaft hat die Bundesregierung zu einer

"massiven Beschleunigung" von Windkraft-Genehmigungen aufgerufen, was durch eine

neue EU-Verordnung ermöglicht werde. "Die Koalition kann und muss den Turbo

zünden", sagte Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der

kommunalen Unternehmen (VKU), im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(NOZ). Seit Dezember gebe es im Rahmen der EU-Notfallverordnung ganz neue

Möglichkeiten: "In all den Gebieten, die für Windkraft vorgesehen sind, in denen

vorgeprüft wurde, sind demnach keine zusätzlichen

Umweltverträglichkeitsprüfungen oder artenschutzrechtliche Prüfungen mehr

erforderlich - sogenannte ,Go-to-Areas'", sagte Liebing. "Das ist eine gewaltige

Chance, die Verfahren massiv zu beschleunigen, deswegen muss das sofort in

deutsches Recht umgesetzt werden."