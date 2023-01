HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Schaeffler von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 6,60 auf 7,30 Euro angehoben. Kurzfristig gebe es für den Industriekonzern und Autozulieferer keine Impulse mehr nach einer jahrelangen starken Entwicklung, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In diesem Jahr sei die Wahrscheinlichkeit positiver Überraschungen gering. Die Konsensschätzungen für die freien Barmittel - eine wichtige Unterstützung für den Aktienkurs - könnten sinken. Das höhere Kursziel resultiere derweil aus einer zeitlichen Verschiebung der Bewertungsbasis./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Schaeffler Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 6,40EUR gehandelt.



