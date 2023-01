Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1,092USD gehandelt.

Am Donnerstag richten sich die Blicke auf Wachstumsdaten aus den USA. Die Regierung veröffentlicht erste Zahlen für das Schlussquartal 2022. Es wird mit einem soliden Wachstum gerechnet. Für das laufende Jahr stellen sich dagegen viele Fachleute die Frage, ob die größte Volkswirtschaft der Welt in die Rezession rutscht. Jüngste Konjunkturdaten sind schwach ausgefallen. Ein wichtiger Belastungsfaktor sind die kräftigen Zinsanhebungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation./bgf/stk

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel knapp unter seinem neunmonatigen Höchststand notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0920 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas tiefer auf 1,0878 Dollar festgesetzt.

