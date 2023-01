First Phosphate sichert sich Bohrgenehmigungen für die Projekte Lac à l‘Orignal und Bégin-Lamarche in der Region Saguenay Lac St. Jean (Québec), Kanada

SAGUENAY, QUEBEC – 26. Oktober 2022 /IRW-Press/ – First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bohrgenehmigungen für seine Konzessionsgebiete Lac à l‘Orignal und Bégin-Lamarche erhalten hat. Das Unternehmen bedankt sich bei den örtlichen Innu First Nations für ihre Unterstützung zur rechtzeitigen Erteilung der Bohrgenehmigungen: Tshinashkumitinan. Die Bohrarbeiten werden von Forage Premières Nations - First Nations Drilling aus Mashteuiatsh, Québec, durchgeführt und werden ambitionierten einheimischen Jugendlichen die Möglichkeit einer Berufsausbildung bieten.

Die Bohrgenehmigung für Lac à l'Orignal umfasst bis zu 150 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 25.000 Metern (m). Das Bohrprogramm wird darauf abzielen, die Ausdehnung des bekannten titan-phosphathaltigen Gabbronorit-Horizonts zu vergrößern, für den derzeit eine NI 43-101-konforme erste Ressourcenschätzung erstellt wird. Infill-Bohrungen in einem 50-Meter-Radius werden die Voraussetzungen für die Durchführung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Projekts schaffen.

Die Bohrgenehmigung für das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche ermöglicht dem Unternehmen den Beginn eines ersten Bohrprogramms, das 38 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von mindestens 7.600 m umfassen wird. Ziel des Bohrprogramms ist es, die Fortsetzung des im letzten Sommer an der Oberfläche entdeckten Titan-Phosphat-Vorkommens zu überprüfen, wo Stichproben bis zu 12 % TiO2 und 18 % P2O5 enthielten. Die Proben wurden auf einer Länge von 1,5 km entnommen. Die Breite der mineralisierten Zone beträgt mindestens 230 m. Eine starke magnetische lineare Anomalie tritt direkt über dem mineralisierten Gebiet auf. Das Programm wird sieben Bohrlinien umfassen, die sich im Abstand von 200 m über die gesamte Breite des Titan-Phosphat-Vorkommens erstrecken. Das Unternehmen erwartet, dass es nach Abschluss des Programms in der Lage sein wird, eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet zu erstellen.

„Die heutige Pressemitteilung ist ein wichtiger Schritt zur Ausarbeitung von First Phosphates sechsstufigem Entwicklungsplan für die nordamerikanische Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterieindustrie“, sagte Peter Kent, President von First Phosphate. „Unser Team ist bestrebt, Phosphatmaterial in Batteriequalität durch saubere und umweltfreundliche Aufbereitungsmethoden zu produzieren. Dies wird ein beständiges, ethisch vertretbares Angebot hier in Quebec, Kanada, gewährleisten, das ganz Nordamerika und der Welt zugutekommt.“