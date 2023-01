DANBURY/PULLACH (dpa-AFX) - Linde ist bislang gut durch Krisen wie die Corona-Pandemie und Lieferengpässe gekommen. Das Gewinnziel hat der weltgrößte Gasekonzern im abgelaufenen Jahr von Quartal zu Quartal angehoben. Allerdings hat zuletzt auch die konjunkturelle Eintrübung in Europa Spuren hinterlassen, der Absatz sank im dritten Quartal leicht. Derweil zieht sich der Konzern vom Börsenplatz Frankfurt zurück und räumt damit das Feld im Dax. Die wichtigsten Punkte für den Konzern, was Experten sagen und wie es für die Aktie läuft.

Linde ist seit der Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair 2018 der weltgrößte Anbieter von Industriegasen. Der Konkurrent des französischen Konzerns Air Liquide beliefert die Auto-, Öl-, Chemie- und Metallindustrie genauso wie Lebensmittelhersteller und Krankenhäuser. Den Löwenanteil der Umsätze und Gewinne erwirtschaftet Linde in der Region Amerika, rund 25 Prozent der Erlöse kommen aus Europa und rund ein Fünftel aus Asien.

Die Geschäfte des Konzerns liefen bis zuletzt dank einer hohen Nachfrage aus den Elektronik- sowie Metall- und Bergbauindustrien rund. Allerdings hinterließ im dritten Quartal eine schwächere Konjunktur in Europa Spuren. Dennoch erhöhte Linde Ende Oktober erneut das Gewinnziel für 2022. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll im abgelaufenen Jahr auf 11,93 bis 12,03 US-Dollar zulegen, nach 10,69 Dollar ein Jahr zuvor. Zum Gewinnplus soll neben Sparmaßnahmen auch ein dickes Auftragspolster beitragen.

Ungemach gibt es in Russland: Erst jüngst ordnete ein russisches Gericht laut Medienberichten an, russische Vermögenswerte von Linde im Wert von gut 450 Millionen Euro einzufrieren. Die Richter folgten dabei einem Antrag des Gemeinschaftsunternehmens Ruskhimalyans, das zur Hälfte Gazprom gehört. Dabei geht es um einen Gaskomplex im Ostseehafen Ust-Luga, den Linde ursprünglich errichten wollte. Wegen des Kriegs in der Ukraine hat der Konzern jedoch sein Geschäft in Russland auf Eis gelegt und angekündigt, sich von Geschäftsbereichen zu trennen. Das Unternehmen hat deswegen bislang gut eine Milliarde US-Dollar als Sonderbelastung verbucht.

Seit der Fusion mit Praxair wird Linde nach US-Stil geführt: Das Unternehmen schüttet jedes Quartal eine Dividende aus und bilanziert in Dollar. Zudem legt der Konzern immer wieder Aktienrückkaufprogramme auf. Der formale Sitz von Linde ist zwar in Dublin und der Steuersitz in London, die operative Führung sitzt aber zu großen Teilen in den USA. Nun zieht sich der derzeit wertvollste Konzern im Dax von der Frankfurter Börse zurück. Das Delisting in Frankfurt soll am oder um den 1. März erfolgen. Anschließend soll der Konzern in Linde umgetauft werden. Aktionäre der Linde plc sollen für je eine Aktie ein Papier des neuen Unternehmens erhalten, das an der New Yorker Börse notiert wird.





