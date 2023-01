Auschwitz Pledge Foundation startet globalen Aufruf zur „Auslöschung der Gleichgültigkeit"

WARSCHAU, Polen, 26. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die Auschwitz Pledge Foundation, eine Nichtregierungsorganisation (NRO) mit der Mission, die Gleichgültigkeit gegenüber allen Formen von Diskriminierung zu bekämpfen, startet heute am Vorabend des Holocaust-Gedenktags ihre Initiative „Erase Indifference" (Auslöschung der Gleichgültigkeit).

In den letzten Jahren waren eine Reihe von Gemeinschaften mit zunehmender Diskriminierung und Bedrohung konfrontiert. Die Rechte von Frauen wurden auf mehreren Kontinenten eingeschränkt. Fast jeden Tag erleben Gruppen von Menschen Aggressionen und Angriffe aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Hautfarbe oder der Person, die sie lieben. Bekannte Prominente und viele andere haben Hassreden in den sozialen Medien eine breite Plattform gegeben. Die einwanderungsfeindliche Rhetorik hat den Aufstieg von Nationalismus und populistischen Parteien auf der ganzen Welt angeheizt. Dies hat sich in der russischen Aggression gegen die Ukraine manifestiert, die Millionen von Flüchtlingen gezwungen hat, ihre Heimat zu verlassen.

„Im Laufe der Geschichte haben wir gesehen, welche Auswirkungen Gleichgültigkeit hat und wie sie Bigotterie, Gewalt und sogar Völkermord begünstigen kann", sagte Jacek Kastelaniec, Generaldirektor der Auschwitz Pledge Foundation. Aus diesem Grund startet die Auschwitz Pledge Foundation eine Reihe von Aktionen, um Gleichgültigkeit zu thematisieren und sie zum Gegenstand öffentlicher Gespräche und Analysen zu machen. Heute beginnen wir mit einer Herausforderung, und später in diesem Jahr werden wir eine Gruppe bekannter Führungspersönlichkeiten ehren, die gegen die Gleichgültigkeit ankämpfen, und bei unserer ersten Gesprächsrunde von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen lernen. Wir freuen uns darauf, die Ideen großartiger und mitfühlender Menschen auf der ganzen Welt begrüßen und unterstützen zu können, die neue und kreative Wege gefunden haben, um gegen die Gleichgültigkeit anzugehen."