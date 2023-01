Shutterstock setzt generative KI auf seiner kreativen All-in-One-Plattform ein

LEICHTIGKEIT und QUALITÄT : Wir revolutionieren die Art und Weise, wie Visualisierungen für Kampagnen, Projekte und Marken erstellt werden, indem wir generative KI für alle zugänglich machen. Wir sind der Meinung, dass man nicht lernen müssen sollte, wie man lange, komplexe Eingabeaufforderungen schreibt, um von dieser Technologie zu profitieren. Aus diesem Grund produziert unser Bildgenerator einzigartige, abwechslungsreiche und atemberaubende Bilder. Das geht sogar mit einer einzigen Worteingabe oder kurzen einfachen Phrasen. Und mit einer intuitiven Stilauswahl und Unterstützung für mehr als 20 Sprachen versetzen wir Menschen auf der ganzen Welt in die Lage, ihre kreativen Visionen uneingeschränkt zum Leben zu erwecken.

„Shutterstock hat in den letzten zwei Jahren strategische Partnerschaften mit wichtigen Branchenakteuren wie OpenAI, Meta und LG AI Research entwickelt, um deren generative KI-Forschungsbemühungen zu fördern, und wir sind jetzt in der Lage, unseren eigenen Kunden verantwortungsbewusst produzierte generative KI-Fähigkeiten anzubieten", so Paul Hennessy, Chief Executive Officer bei Shutterstock . „ Unsere benutzerfreundliche generative Plattform wird die Art und Weise verändern, wie Menschen ihre Geschichten erzählen ‒ Sie müssen kein Design-Experte mehr sein oder Zugang zu einem kreativen Team haben, um außergewöhnliche Werke zu schaffen. Unsere Tools basieren auf einem ethischen Ansatz und auf einer Bibliothek von Assets, die die vielfältige Welt repräsentieren, in der wir leben. Wir stellen sicher, dass die Künstler, deren Werke zur Entwicklung dieser Modelle beigetragen haben, anerkannt und belohnt werden. "

NEW YORK, 26. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), die weltweit führende kreative Plattform für transformative Marken und Medienunternehmen, gab heute die Einführung ihrer KI-Bild-Erzeugungsplattform bekannt, die von allen Shutterstock-Kunden weltweit in jeder Sprache genutzt werden kann, die auf der Website angeboten wird. Die Text-zu-Bild-Technologie wandelt Aufforderungen in herausragende, ethisch erstellte Bilder um, die zur Lizenzierung bereit sind. Es ist die neueste Ergänzung von Creative Flow, dem umfangreichen Toolkit von Shutterstock, das speziell dazu entwickelt wurde, ein möglichst nahtloses kreatives Erlebnis zu ermöglichen.

Unser KI-Bildgenerator ermöglicht die Erstellung hochwertiger Bilder, indem man einfach beschreibt, wonach man sucht – sorgenfrei, einzigartig und in wenigen Sekunden fertig

