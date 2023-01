Konfliktmineralien sind heiß begehrt. Besonders viele Diskussionen gab es in den 1990ern um Blutdiamanten aus westafrikanischen Kriegsgebieten. In den vergangenen Jahren stand wiederum Kobalt im Fokus der Öffentlichkeit. Der für Batterien wichtige Rohstoff stammt zu mehr als zwei Dritteln aus der Demokratischen Republik Kongo, wo u.a. auch Warlords im Mining ihr Unwesen treiben. Doch Kobalt scheint nur eines von mehreren betroffenen Rohstoffen zu sein. Wie ein Bericht von Deksor, einer staatlichen Kontrollstelle in Hannover, ergab, schauen deutsche Importeure auch bei Zinn, Tantal, Wolfram und Gold nicht immer genau hin und erfüllen nicht immer die seit 2021 geltende EU-Konfliktmineralienverordnung. Diese schreibt vor, dass die Unternehmen nachweisen müssen, dass sie die importierten Mineralien und Metalle ausschließlich aus verantwortungsvollen Quellen beziehen. „Bereits im ersten Quartal 2022 mussten wir feststellen, dass mehr als 80 Prozent der 145 sorgfaltspflichtigen deutschen Importeure die geforderten Offenlegungspflichten nicht erfüllt hatten“, so Deksor-Leiter Matthias Baier.

Dich bei den vier genannten Metallen ist dies nicht der Fall. Das Problem lässt sich aber nicht einfach mit einem Verbot lösen, denn sie kommen insbesondere bei High Tech-Industrien zum Einsatz. Bei Gold mag es genug Alternativen weltweit geben. Für die Chipindustrie ist aber beispielsweise Zinn nicht zu ersetzen. Hier dominieren vor allem chinesische Hersteller den Markt und erst am Wochenende meldete Minsur, einer der größten Hersteller weltweit, dass man den Betrieb in den Minen in Peru unterbrechen muss. Ähnlich kritisch ist die Lage bei Tantal. Ob Smartphones, Tabletts oder Chips: Ohne das graphitgraue Metall, das mit seiner Härte, Beständigkeit und Leitfähigkeit überzeugt, stammt vorwiegend aus der Demokratischen Republik Kongo, Brasilien, Ruanda und Nigeria.