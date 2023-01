Sie ist wieder da, die Euphorie: die Tiefs beim Nasdaq und anderen Indizes lägen hinter uns, der Bärenmarkt sei vorbei, so die immer verbreitetere These. Man erhofft sich nun vor allem von Nasdaq-Werten wie Tesla den Beweis dafür - also jene Werte, die besonders von der Fed-Liquidität profitiert hatten und nun wieder das alte Muster zeigen sollten. Nun wettet man auf ein Umsteuern der Fed mit steigenden Kursen der Aktienmärkte - und setzt damit Powell und Co unter Druck, immer hawkisher zu werden: je weiter die Märkte steigen bis zum Fed-Entscheid am Mittwoch, desto mehr wird Powell wieder die Keule auspacken! Erst wenn die Fed wirklich umsteuert, ist der Bärenmarkt vorbei (manchmal dauert es dann jedoch noch Monate). Heute wichtige US-Konjukturdaten, vor allem das US-BIP. Je besser diese ausfallen, umso schlechter für die Märkte - und umgekehrt..

Hinweise aus Video:

1. Dax: Die Bullen lassen nicht locker – Weiter aufwärts?

2. Immobilienpreise in Schweden 16 % gefallen in 10 Monaten

