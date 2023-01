Zwtl.: Gutes bewegen



"Bewegung und Sport sind enorm wichtige Gesundheitsfaktoren - nicht erst wenn es sein muss, sondern vor allem auch präventiv für Körper und Geist. Um Gesundheit in allen Facetten bestmöglich zu fördern, braucht es kompetente und starke Partner", freut sich Viktoria Schnaderbeck über die Zusammenarbeit mit der Allianz.

Schnaderbeck hat den Frauenfußball in Österreich und Europa maßgeblich geprägt. Schon als Siebenjährige war sie fixer Bestandteil des Fußballteams ihrer steirischen Heimatgemeinde Kirchberg. 2007 startete sie ihre Profikarriere beim FC Bayern München und als fixes Mitglied der österreichischen Fußballnationalmannschaft, die sie über neun Jahre als Kapitänin anführte. Stationen bei den englischen Top-Vereinen Arsenal und Tottenham Hotspur absolvierte sie mit großen Erfolgen. Nach der Fußball-EM 2022 in England beendete sie ihre Laufbahn als Leistungssportlerin. Neben dem Studium des Sportmanagements und der Wirtschaftspsychologie bilden ihre Jahre im Spitzensport die ausgezeichnete Basis, nun als Antwortgeberin auf Herausforderungen des täglichen Lebens mit all ihren persönlichen Erfahrungen zu fungieren - mit Toleranz, Verantwortung und Authentizität.



Zwtl.: Die Menschen im Fokus



Als Gesundheitsversicherer setzt die Allianz auf Vorsorge und Förderung der Gesundheit durch Bewegung und Sport sowie der mentalen Fitness. Sport hat auf vielfältige Weise einen positiven Einfluss auf die Menschen: Er bringt die Leute zusammen, motiviert uns, das Beste aus uns herauszuholen, und hat nicht zuletzt einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden. Diese Kraft in unserer Gesellschaft will die Allianz gezielt fördern - nicht nur im Sponsoring, sondern als integrativen Bestandteil von Produkten und Unternehmenskultur.



Downloads im Allianz Pressecenter



* Foto: Viktoria Schnaderbeck ( Allianz)

* Pressemitteilung als pdf



Bitte beachten Sie unseren Vorbehalt bei Zukunftsaussagen:

[https://www.allianz.at/de_AT/presse/disclaimer.html] (https://www.allianz.at/de_AT/presse/disclaimer.html)

Rückfragehinweis:

David Weichselbaum

Pressesprecher

Corporate Communications

Allianz Gruppe in Österreich

M: +43 676 878 288 602

E-Mail: david.weichselbaum@allianz.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0046 2023-01-26/10:00