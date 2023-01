Augsburg (ots) - Das vergangene Jahr hat für die Immobilienbranche einige Höhen

und Tiefen gebracht. Zum Ende des Jahres steigen die Mietpreise immer weiter,

die Inflation nimmt kein Ende und auch beim Thema Immobilienkauf sieht die

Zukunft nicht rosig aus.



"Die vergangenen Jahre sind kein Indikator für das Jahr 2023. Tatsächlich werden

die Immobilienpreise laut einer Studie der DZ Bank voraussichtlich sogar

fallen", sagt Maximilian Wolf. Der Immobilienmakler und Bauträger hat

deutschlandweit 11 Standorte und kennt den Markt genau. In diesem Artikel verrät

er, wie sich nach seiner Erfahrung die Immobilienbranche im Jahr 2023 entwickeln

wird.





Finanzierung von Immobilien wird schwierigerZwar sind Schätzungen zur zukünftigen Entwicklung des Immobilienmarktes nichteinfach, es gibt jedoch einige bereits jetzt sichtbar werdende Faktoren.Zunächst wird die Europäische Zentralbank, EZB, aller Voraussicht nach ihrenKurs bei der Zinspolitik beibehalten und damit zu einer Teuerung vonFinanzierungsprodukten beitragen.Hatten wir in den letzten zehn Jahren historisch niedrige Zinssätze, haben dieeuropäischen Währungshüter den Leitzins zuletzt um 0,5 auf jetzt 2,5 Prozentangehoben. Hier ist absehbar, dass es auch im Jahre 2023 zu weiterenschrittweisen Anhebungen im Bereich von 0,25 bis 0,5 Prozent kommen wird, waseine weitere Steigerung der allgemeinen Zinsen erwarten lässt. Die Menschenwerden zum Erwerb einer Immobilie daher deutlich mehr Eigenkapital benötigen undmüssen mit Tilgungszinsen von bis zu 5 Prozent rechnen.Insgesamt wird es daher im kommenden Jahr schwieriger werden, den Kauf undNeubau von Immobilien zu finanzieren. Käufer mit einem mittleren sechsstelligenEigenkapital und einem hohen Einkommen werden sich jedoch auch weiterhin denKauf einer Immobilie leisten können.Die Käufer werden wieder zum treibenden FaktorDurch die vergangenen hohen Preissteigerungen bei Häusern und Eigentumswohnungenist zudem zu beobachten, dass im Immobilienbereich nun ein Käufermarkt besteht:Die solventen Teile der Gesellschaft überlegen sich sehr genau, welche derhochpreisigen Immobilien sie erwerben und haben damit wieder deutlich größerenEinfluss auf die Preisbildung am Markt.Auch spielt das Thema Energieeffizienz im kommenden Jahr eine große Rolle. Beiden steigenden Energiekosten prüfen die potenziellen Käufer sehr genau, welcheHeizungsart in einer Immobilie installiert ist. Im Zweifel werden sie sich dannfür ein anderes Objekt entscheiden, da sich viele die hohen Nebenkosten einerälteren Heizungsanlage neben den hohen Tilgungszinsen schlicht nicht mehr