2,9 % mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen im Jahr 2021

WIESBADEN (ots) - * 6,0 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen zum

Jahresende 2021



* Starker Personalzuwachs im Jahr 2021 vor allem auf zusätzlich eingestelltes

Personal zur Pandemiebekämpfung zurückzuführen



* Zahl der Pflegefachkräfte in Krankenhäusern, ambulanten und (teil-)stationären

Pflegeeinrichtungen nur wenig verändert





Die Zahl der Beschäftigten im deutschen Gesundheitswesen ist im Corona-Jahr 2021deutlich stärker gestiegen als noch im ersten Pandemiejahr 2020. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren zum Jahresende 2021 gut 6,0Millionen Personen im Gesundheitswesen beschäftigt. Das waren 169 000 mehr alsEnde 2020. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Jahr 2021 um 2,9 % und damitstärker als im Jahr 2020, als die Beschäftigtenzahl um 1,4 % gestiegen war. DerGrund für den stärkeren Anstieg war die Zahl zusätzlicher Beschäftigter in derPandemiebekämpfung, etwa in der Kontaktnachverfolgung von Infizierten sowie inCorona-Teststellen und Impfzentren. Dagegen veränderte sich die Zahl derPflegefachkräfte in Krankenhäusern, ambulanten und (teil-)stationärenPflegeeinrichtungen entgegen dem Gesamttrend kaum.Zahl der geringfügig Beschäftigten erhöhte sich besonders starkDie Zahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten(Vollzeitäquivalente) lag Ende 2021 bei gut 4,3 Millionen. Sie erhöhte sich imJahr 2021 mit +84 000 oder +2,0 % gegenüber dem Vorjahr weniger stark als dieGesamtzahl der Beschäftigten. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dassEnde 2021 von den 169 000 zusätzlichen Beschäftigten im Gesundheitswesenlediglich 24 000 vollzeitbeschäftigt, aber 80 000 teilzeitbeschäftigt und 65 000geringfügig beschäftigt waren. Dabei stieg die Zahl der geringfügigBeschäftigten im Gesundheitswesen mit +8,7 % besonders stark.Starker Personalzuwachs unter anderem im Gesundheitsschutz, Arztpraxen undApothekenDas zusätzliche Personal zur Pandemiebekämpfung arbeitete in den EinrichtungenGesundheitsschutz, Apotheken, Arztpraxen und in den sonstigen Einrichtungen desGesundheitswesens. Das zeigt sich an den gegenüber dem Gesamtanstieg derBeschäftigtenzahl im Gesundheitswesen deutlich höheren Zuwachsraten in diesenBereichen.Ende 2021 arbeiteten 58 000 Beschäftigte in der Einrichtung Gesundheitsschutz,wozu auch das Personal in den Gesundheitsämtern und den in öffentlicher Handbetriebenen Impfzentren zählt. Vor Pandemiebeginn Ende 2019 hatten 41 000Beschäftigte im Gesundheitsschutz gearbeitet. Danach erhöhte sich die Zahl derBeschäftigten im Jahr 2020 um 10 000 oder 23,2 % und im Jahr 2021 um weitere 8000 oder 15,0 %.