WIESBADEN (ots) - * Mikrozensus liefert wichtige Daten zum Leben in Deutschland



* Haushalte werden nach statistischem Zufallsverfahren ausgewählt und nehmen bis

zu viermal an Befragung teil



* Erstergebnisse stehen drei Monate nach Erhebungsende bereit





Der Mikrozensus 2023 hat begonnen. Von Januar bis Dezember 2023 werden insgesamtrund 810 000 Personen in etwa 380 000 Haushalten und Gemeinschaftsunterkünftennach einem statistischen Zufallsverfahren ausgewählt und befragt. Diesentspricht rund 1 % der Bevölkerung. Das Statistische Bundesamt (Destatis)bittet die zufällig ausgewählten Haushalte um ihre Unterstützung.Stellvertretend für alle geben sie Auskunft zu Themen wie Schule und Studium,Aus- und Weiterbildung, Beruf und Arbeitssuche, Einkommen und Lebensbedingungensowie Internetnutzung.Daten des Mikrozensus sind wichtige Planungs- und EntscheidungsgrundlageDer Mikrozensus stellt - anders als der Zensus 2022, der alle zehn Jahrestattfindet - jährlich aktuelle Daten zur Struktur sowie zur wirtschaftlichenund sozialen Situation der Bevölkerung bereit. "Die Ergebnisse des Mikrozensusliefern der Öffentlichkeit, der Politik und der Wissenschaft vielfältigeInformationen zum Leben in Deutschland. Sie bilden eine wichtige Grundlage fürpolitische Entscheidungen, die das Leben vieler Menschen betreffen", sagt Dr.Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. Die Daten sind etwa fürAnpassungen des Eltern- und Wohngelds oder der Rente relevant. Die Ergebnissefließen unter anderem in die Armuts- und Reichtumsberichterstattung derBundesregierung und der Länder ein sowie in den Kinder- und Jugendbericht, denFamilienbericht und den Integrationsbericht der Bundesregierung.Des Weiteren sind im Mikrozensus Fragen der europaweit durchgeführtenStatistiken zur Arbeitsmarktbeteiligung, zu Einkommen und Lebensbedingungensowie zur Internetnutzung integriert. Diese international vergleichbarenErgebnisse sind bedeutsam für Maßnahmen zur Herstellung gleichwertigerLebensverhältnisse in der Europäischen Union (EU), zum Beispiel durch dieVerteilung finanzieller Mittel aus den Regional- und Sozialfonds der EU.Was erwartet die ausgewählten Mikrozensus-Haushalte?Deutschlandweit werden für den Mikrozensus pro Monat mehr als 30 000 Haushaltenach einem statistischen Zufallsverfahren ausgewählt und von ihrem StatistischenLandesamt angeschrieben. Wer ausgewählt wurde, ist gesetzlich zur Auskunftverpflichtet. Die Befragten können sich entweder von geschulten Interviewerinnenund Interviewern (telefonisch) befragen lassen oder den Mikrozensus-Fragebogen