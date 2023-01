Frankfurt (ots) - Benefit-Lösung für umweltgerechte Mitarbeiter-Mobilität :

Sodexo gibt Partnerschaft mit ummadum bekannt



Sodexo, Europas führender Anbieter von Mitarbeiter-Benefits, erweitert sein

Produktportfolio mit ummadums nachhaltiger Mobilitäts-Lösung für Beschäftigte.

Durch die Kooperation können Unternehmen in Deutschland und Österreich auf

einfache Weise digitale Mobilitätsgutscheine als Incentive für einen

umweltgerechten Arbeitsweg ausgeben. Zudem unterstützt Sodexo mit ummadum

Unternehmen bei der Umsetzung der Vorgaben zur EU-Taxonomie.



Der führende Gutschein- und Benefit-Anbieter Sodexo gibt die Kooperation mit

ummadum bekannt und erweitert sein Serviceportfolio mit digitalen

Mobilitätsgutscheinen.





Mit der ummadum Plattform können Unternehmen ab sofort gezielt dieumweltfreundliche Mobilität ihrer Beschäftigten fördern. Dies ist auchnotwendig, denn in Kürze verpflichtet die im November vom EU-Parlamentbeschlossene Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Unternehmen mitmehr als 250 Mitarbeitern zukünftig in ihren Geschäftsberichten auch einenNachhaltigkeitsbericht abzugeben. Das trifft zunächst rund 15.000 Unternehmen inDeutschland, in denen rund der Hälfte aller sozialversicherungspflichtigBeschäftigten arbeitet. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, jetzt schon aufinnovative, digitale Lösungen zu setzen."Die letzten Jahre waren für Unternehmen von vielen großen Herausforderungengeprägt - und diese werden 2023 weiter zunehmen. Innovative Technologien sindder einzige Weg, um sie zu meistern. Mit ummadum bieten wir Unternehmen dieChance, für die taxonomischen und wirtschaftlichen Herausforderungen gewappnetzu sein. Das ist gut für die Unternehmen und gut für die Umwelt", betont AndreasSticha, CEO Sodexo BRS Austria & Germany .Ob mit dem Rad, zu Fuß, im öffentlichen Verkehr (ÖPNV) oder in einerFahrgemeinschaft - Unternehmen können den ummadum-App Nutzern gezielt digitaleMobilitätsgutscheine für einen nachhaltigen Arbeitsweg gewähren: "Derdurchschnittliche Pendler verursacht in Deutschland ca. 1t CO2 am Arbeitsweg.Vielen Unternehmen ist gar nicht bewusst, wie hoch die Scope 3 Emissionenausfallen, oder wie man die CO2-Bilanz des Unternehmens nachhaltig verbessernkann. Dafür haben wir die ummadum Plattform entwickelt", ergänzt Rene Schader,CEO von ummadum .ummadum und Sodexo: zusätzliche Services für Unternehmen und MitarbeitendeSodexo unterstützt Unternehmen schon heute mit einer breiten Palette anBenefits-Lösungen und Gutscheinen in den Bereichen Verpflegung, Wertschätzung