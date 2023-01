ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Stimmung von Verbrauchern und Unternehmen zu Jahresbeginn uneinheitlich entwickelt. Während sich die Unternehmensstimmung im Januar aufhellte, trübte sich das Konsumklima ein. Es sank um 1,6 Punkte auf 100,9 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet.

Die Unternehmensstimmung hellte sich hingegen um 1,2 Punkte auf 109,1 Zähler auf. Der Indikator für die Industrie stieg von 101,5 auf 102,7 Punkte. Am Bau und unter Dienstleistern war die Stimmung ebenfalls besser, im Einzelhandel verschlechterte sie sich jedoch./bgf/jsl/mis