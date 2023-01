Bei Treffen sollte es unter anderem darum gehen, wie es gelingen kann, künftig mehr abgelehnte Asylsuchende in ihre Heimat abzuschieben. Die EU bemüht sich schon seit Jahren darum, mehr Menschen ohne Bleiberecht zurückzuführen, kommt dabei aber kaum voran. 2019 lag die Quote ausreisepflichtiger Menschen, die die EU tatsächlich verließen, bei 29 Prozent. 2021 waren es - wohl auch coronabedingt - nur 21 Prozent.

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich skeptisch über die Möglichkeit geäußert, über die EU-Visapolitik Druck auf in Migrationsfragen unkooperative Staaten auszuüben. "Ich bin damit zurückhaltend", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag am Rande eines Treffens mit ihren Kolleginnen und Kollegen der EU-Staaten in Stockholm. "Ich glaube, dass der Weg über Migrationsabkommen der bessere ist."

