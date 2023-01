Der 2015 von Viessmann gegründete Company Builder wattx agiert unabhängig und baut mit neuer Doppelspitze Anne Decker & Simon Müller auf vielseitige Erfahrung im Deep-Tech-Bereich für den Mittelstand (FOTO)

Berlin (ots) - "Das Schweizer Taschenmesser für komplizierte Problemstellungen"

- Company Builder wattx will der Wegbereiter für den deutschen Mittelstand

werden.



"Wir besitzen starke Innovationskraft in Deutschland, wir müssen sie nur zum

Fliegen bringen." Davon sind Anne Decker und Simon Müller von wattx überzeugt.

Die beiden bilden die Doppelspitze des Company Builders, der aus digitalen

Produkten neue Firmen aufbaut - eigene und in Kooperation mit ihren

mittelständischen Partnern. Das Ziel: Innovation aus dem Mittelstand für den

Mittelstand.