IDnow ernennt Bertrand Bouteloup zum neuen CCO

MÜNCHEN, 26. Januar 2023 /PRNewswire/ -- IDnow, ein führender europäischer Plattformanbieter für Identitätsnachweise, holt Bertrand Bouteloup als neuen Chief Commercial Officer (CCO) ins Managementteam. Von Frankreich aus, übernimmt Bouteloup die Verantwortung für alle gruppenübergreifenden kommerziellen Teams.

Für seine neue Rolle als CCO bei IDnow bringt Bertrand Bouteloup mehr als 15 Jahre Managementerfahrung in der IT-Branche mit. In den vergangenen sechs Jahren war er als Vice President of Sales beim französischen Marktführer für Identitätsnachweise ARIADNEXT tätig. Diese Funktion führte er auch nach der Übernahme durch IDnow im Juni 2021 innerhalb der Gruppe fort. Zuvor trug er die Verantwortung als Global Director der Cybersecurity Business Unit bei Capgemini. Anschließend agierte er als European Director of Security Services bei Unisys sowie Managing Director des Beratungs- und Integrationsunternehmen 8-i.