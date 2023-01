Die Aufnahme in den S&P 500 Dividend Aristocrats Index ist alles andere als einfach: Nur wer seit mindestens 25 Jahren in Folge jedes Jahr eine höhere Dividende an seine Aktionäre ausgeschüttet hat, wird als neues Mitglied aufgenommen. Mit den drei neuen Unternehmen umfasst der Index laut Barron's nun 67 Unternehmen. Die Änderungen werden vor der Markteröffnung am 1. Februar wirksam.

Einer der drei Neuzugänge ist J.M. Smucker – ein führender Hersteller und Anbieter im Nahrungsmittelbereich. Zu den bekanntesten Produkten von J.M. Smucker gehören Marmelade und Gelee. Die Aktie legte im vergangenen halben Jahr acht Prozent an Wert zu. Die Dividende erhöhte der Konzern von 3,60 im Jahr 2021 auf 3,96 US-Dollar im Jahr 2022.