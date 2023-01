Deutscher Exzellenz-Preis 2023 / Auszeichnung für Digital-Innovationen - Renommierter Award in fünfter Auflage - 31 Preisträger in zwölf Kategorien

Berlin (ots) - Die Verleihung des Deutschen Exzellenz-Preises 2023 findet heute

in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt. Die Initiatoren - das Deutsche

Institut für Service-Qualität, der Nachrichtensender ntv und das DUP

UNTERNEHMER-Magazin - prämieren hiermit herausragende und innovative digitale

Lösungen und Leistungen. Die Auszeichnung wird zum fünften Mal vergeben; die

Entscheidung über die Preisträger fällte eine hochkarätig besetzte Jury (

Digital, innovativ, kreativ - unter diesem Motto steht der Deutsche

Exzellenz-Preis, der herausragende Entwicklungen, die für neue Impulse in der

Wirtschaft sorgen, würdigt. 162 Einreichungen von etablierten Unternehmen,

Start-ups und Initiativen durchliefen den Bewerbungsprozess. Nach detaillierten

Prüfungen und Bewertungen durch die Jury stehen die 31 buchstäblich

ausgezeichneten Lösungen in zwölf Kategorien fest.