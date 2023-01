Plusnet stärkt Online-Vermarktung durch Kompletterwerb von fonial

Köln (ots) - Plusnet stärkt Online-Vermarktung durch Kompletterwerb von fonial



- Digitale Prozess- und Systemlandschaft sowie Voice-Plattform von fonial

erweitern Vermarktungsoptionen für Plusnet

- Klare Segmentierung in SoHo-, Mittelstands- und Großkunden

- Breitere Aufstellung in Marketing und Vertrieb



Die Plusnet-Gruppe, Telekommunikationsunternehmen aus Köln, hat zum

Jahreswechsel die restlichen Anteile ihrer Tochterfirma fonial übernommen. Mit

der Komplettübernahme will Plusnet insbesondere den Bereich Online-Vermarktung

stärken.