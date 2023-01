Die Bundesregierung hatte der Ukraine am Mittwoch 14 Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen zugesagt. Auch andere Länder wie die USA hatten angekündigt, Kampfpanzer an Kiew zu liefern.

Dagegen halten 39 Prozent aller Befragten die Entscheidung für falsch, insbesondere die Anhänger der AfD (86 Prozent). Vor allem im Osten ist die Missbilligung groß. 65 Prozent sprechen sich dort gegen die Lieferungen von Kampfpanzern aus. Auch die Angst vor einer militärischen Reaktion durch Russland ist bei den Befragten im Osten größer. Dort befürchten dies 59 Prozent der Befragten, während sich unter allen Befragten 43 Prozent vor so einer Reaktion sorgen.

BERLIN (dpa-AFX) - Die knappe Mehrheit der Deutschen unterstützt die Entscheidung der Bundesregierung, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das RTL/ntv-"Trendbarometer" hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. 53 Prozent der Befragten halten die künftigen Lieferungen für richtig, die größte Zustimmung besteht unter den Anhängern der Grünen mit 83 Prozent.

Umfrage Mehrheit in Deutschland für Panzerlieferungen - aber gegen Kampfjets

