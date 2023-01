Datenökosysteme 80 Prozent der Organisationen im öffentlichen Sektor setzen auf kollaborative Datennutzung (FOTO)

Berlin (ots) - Gemeinsame Datenökosysteme helfen der öffentlichen Verwaltung

dabei, auf systemische Herausforderungen zu reagieren - doch eine breite

Akzeptanz steht noch aus



Die überwiegende Mehrheit der Organisationen im öffentlichen Sektor hat erkannt,

dass zur Bewältigung komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen ein

gemeinsamer, datengestützter Ansatz notwendig ist. 80 Prozent der Organisationen

weltweit haben zu diesem Zweck bereits damit begonnen, Initiativen für

kollaborative Datenökosysteme[1] umzusetzen. Das ist das Ergebnis der neuen

globalen Studie des Capgemini Research Institute, "Connecting the Dots: Data

sharing in the public sector" . Allerdings befinden sich die meisten

Organisationen der öffentlichen Verwaltung noch in der Anfangsphase der

Umsetzung, und nur wenige haben bisher Datenökosysteme in größerem Umfang

eingeführt. Neben der verfügbaren Technologie bestehen vor allem noch

Herausforderungen im Hinblick auf Kultur und Vertrauen.