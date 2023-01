ISG-Studie Syntax ist Leader im Bereich SAP HANA Infrastructure Services

Weinheim (ots) -



- Report bewertet IT-Dienstleister im Hinblick auf ihr Portfolio rund um Public

Cloud-Lösungen und -Services

- Kunden profitieren von umfassendem SAP-Basisbetrieb in Syntax-eigenen

Rechenzentren und der Public Cloud

- Multi-Cloud Portal Syntax CxHub ermöglicht eine zentrale Überwachung und

Steuerung aller Cloud-Instanzen



Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, wird im

aktuellen Report ISG Provider Lens(TM): Public Cloud - Solutions and Services

(https://syntax-systems.com/slt.php?t=ug3q85.2e8p0sj) in der Kategorie SAP HANA

Infrastructure Services als "Leader" eingestuft. Die Studie analysiert und

bewertet IT-Dienstleister im Hinblick auf ihr Portfolio rund um Public

Cloud-Lösungen und -Services. Dabei heben die Analysten neben der flexiblen,

skalierbaren und leistungsfähigen Infrastruktur in den unternehmenseigenen

hochverfügbaren Private Cloud-Rechenzentren von Syntax unter anderem auch das

breit gefächerte Serviceportfolio des Managed Cloud Providers hervor. Dieses

reicht von Beratungsleistungen wie strategischen S/4HANA Assessments

(https://www.syntax.com/de-de/sap-services/s4hana/) bis hin zu eigenen

Softwarelösungen wie den Syntax i.4 Solutions und dem individuell

konfigurierbaren Multi-Cloud Portal Syntax CxHub

(https://www.syntax.com/de-de/syntax-cxhub/) .