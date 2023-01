Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Der AVIV Housing Market Report, eine Analyse derImmobilienmärkte in Deutschland, Frankreich und Belgien, zeigt:- Unterschiedliche Zinsentwicklung: Bauzinsen steigen in Deutschland auf 4,0Prozent, in Belgien auf 3,4 Prozent und in Frankreich nur auf 2,5 Prozent- Sinkende Immobilienpreise in Deutschland: Rückgang in 13 von 14 untersuchtenStädten - bis zu -7,6 Prozent- Frankreichs Immobilienmarkt bleibt im Aufwind: weitere Preisanstiege in 8 von11 Städten- Wohneigentum in Belgien durchgehend teurer als vor einem Jahr: alle 12untersuchten Städte mit PreiszuwächsenEnergiekrise und eine hohe Inflation: Die volkswirtschaftlichenRahmenbedingungen in Deutschland und seinen Nachbarländern Frankreich undBelgien sind eigentlich sehr ähnlich. Trotzdem entwickeln sich dieImmobilienmärkte unterschiedlich. In Deutschland sinken in 13 der 14untersuchten Großstädten die Angebotspreise von Immobilien im Jahresvergleich -in der Spitze gar um -7,6 Prozent. In Frankreich und Belgien hingegen lässt sichkein derartiger Rückgang der Preise feststellen. In Frankreich klettert dasPreisniveau im Vergleich zu Januar 2021 in 8 von 11 untersuchten Großstädtenweiter - teilweise um bis zu 14,1 Prozent. Ein Wachstum von bis zu 8,4 Prozentzeigt sich durchgängig in allen 12 untersuchten belgischen Städten. Das ist dasErgebnis des AVIV Housing Market Report für das 4. Quartal 2022. Darin werdendie Entwicklungen und Preise auf den Immobilienmärkten in Deutschland,Frankreich und Belgien analysiert. Der Report entsteht in Zusammenarbeit mit denImmobilienportalen meilleurs agents und Immoweb, die ebenso wie immowelt Teilder AVIV Group sind.Entwicklung der Bauzinsen 2022: rapider Anstieg in Deutschland, gemäßigtesWachstum in FrankreichDass sich die Immobilienpreise so unterschiedlich entwickeln, ist vorrangig aufdie Bauzinsen zurückzuführen. Lagen diese Anfang 2022 in allen Ländern im Mittelfür eine 90-Prozent-Finanzierung bei knapp über 1 Prozent bei einer 20-jährigenZinsbindung, spreizte sich die Entwicklung im Jahresverlauf deutlichauseinander: In Deutschland kletterten die Zinsen für Immobilienkredite sprunghaft auf über 4 Prozent. Derzeit ist die Tendenz zwar wieder leichtsinkend, trotzdem ist das Niveau höher als in Belgien und Frankreich. In Belgienerhöhte sich das Zinsniveau ebenfalls, pendelt sich derzeit aber bei 3,4 Prozentein. In Frankreich hingegen verlief der Anstieg auf derzeit 2,5 Prozent deutlichgemäßigter.Die Obergrenze für Zinsen wird in Frankreich für Immobilienkredite von derfranzösischen Zentralbank festgelegt. Diese liegt maximal ein Drittel über demdurchschnittlichen effektiven Zinssatz, der im Laufe des vorangegangenen