Inca One Gold meldet einen Rekordumsatz von 12,4 Mio. USD für das vierte Kalenderquartal 2022 und gibt die Produktionszahlen für Dezember bekannt

VANCOUVER, BC - 26. Januar 2023 - /IRW-Press/ - INCA ONE GOLD CORP. ( TSXV:INCA ) ( OTCQB:INCAF ) ( Frankfurt:SU92 ) („Inca One“ oder das „Unternehmen“), ein Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Mineralverarbeitungsanlagen in Peru (die „Betriebe“) betreibt, gibt den konsolidierten Umsatz (nicht testiert) für das vierte Kalenderquartal 2022, das am 31. Dezember 2022 endete, und die Betriebszahlen im Jahresvergleich (Year-Over-Year - „YoY“) bekannt.

Der Umsatz des Unternehmens im vierten Quartal 2022 erreichte mit 12,4 Millionen USD ein Allzeithoch für jedes vorherige vierte Quartal. Dies entspricht einem Anstieg von 16 % im Vergleich zum Vorjahr („YoY“). Der Umsatz übertraf auch das vorangegangene dritte Quartal 2022 des Unternehmens um 29 % (9,6 Millionen USD). Der Anstieg des Quartalsumsatzes ist auf die höhere Menge von verkauften Unzen des Unternehmens in diesem Quartal im Vergleich zum Vorquartal und zum vierten Quartal 2021 zurückzuführen.

Das Umsatz im Dezember belief sich auf 3,5 Millionen USD - ein Rückgang von 13 % gegenüber dem Umsatz von 4,0 Millionen USD im Dezember 2021. Der Grund für den Rückgang in diesem Monat war eine geringere Menge von verkauftem und exportiertem Gold und ein etwas niedrigerer realisierter Goldpreis.

Konsolidierter Betrieb Dez 2022 Nov 2022 Veränderung im Monatsvergleich Lieferungen (Tonnen) 4.671 4.214 11 % Verarbeitung (Tonnen) 3.979 3.869 3 % Goldproduktion (Unzen) 1.682 1.267 33 % Umsatz (USD) 3.525.811 5.455.314 -35 %

Im Dezember wurden insgesamt 4.671 Tonnen an beide Betriebe geliefert, was einer Steigerung von 11 % im Monatsvergleich entspricht. Die kombinierten Verarbeitungsaktivitäten erzielten eine Leistung von 3.979 Tonnen, was einem durchschnittlichen Durchsatz von 128 Tonnen pro Tag („TPD“) in diesem Monat entspricht. Die Goldproduktion stieg im Dezember um 33 % gegenüber November.