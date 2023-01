Bei PayPal beträchtliches Wachstum geplant!

Der Bezahldienst von PayPal ist neben dem Dienst von Apple der Platzhirsch am Markt für Bezahlvorgänge im Internet. Das Geschäftsfeld ist lukrativ und so verwundert es nicht, dass sieben US-Großbanken eine eigene Bezahl-App etablieren wollen. Unter den Banken sind Namen wie Bank of America, JP Morgan und Wells Fargo vertreten. Ähnlich wie bei PayPal soll auch bei dieser App die Kreditkarte hinterlegt werden, um online bezahlen zu können. Das Ziel der Banken ist, als Konkurrenz zu PayPal und Apple Pay wahrgenommen zu werden. Der Vorstoß der US-Banken kommt allerdings spät. Schließlich sind Paypal und Apple Pay längst etabliert. Zudem müssten Händler die neue Bezahlmethode auch akzeptieren und in ihre Onlineshops einbauen.

