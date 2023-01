ADAC-Umfrage Laden häufig Fehlanzeige / In Mehrfamilienhäusern fehlen nach wie vor Lademöglichkeiten für Mieter oder Wohnungsbesitzer / Leichte Verbesserung seit 2019 (FOTO)

München (ots) - Wer sein Elektro-Auto in einer Tiefgarage eines

Mehrfamilienhauses aufladen möchte, schaut häufig in die Röhre. Die

Möglichkeiten zum dortigen Laden haben sich zwar verbessert, sind aber immer

noch unzureichend.



Der ADAC hat nach der Erstbefragung von Wohnungsbauunternehmen und

Hausverwaltungen im Jahr 2019 in einer aktuellen Umfrage ermittelt, wie es

inzwischen um den Ausbau privater Lademöglichkeiten in Mehrfamilienhäusern

steht. Das ernüchternde Ergebnis: Nur elf Prozent der Mehrfamilienhäuser

verfügen zumindest über eine Steckdose zum Aufladen. Vor drei Jahren waren das

zwei Prozent. Wallboxen und Ladesäulen gibt es inzwischen in sieben Prozent der

Objekte. 2019 waren das ebenfalls zwei Prozent. Vier von zehn Stromanschlüssen

werden mit Ökostrom betrieben, mehr als doppelt so viele wie bei der letzten

Befragung.