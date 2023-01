Mit Floritray zur nachhaltigeren Mehrweg-Branchenlösung / toom Geschäftsführer ruft Branche auf sich anzuschließen (FOTO)

Köln (ots) - Seit April letzten Jahres nutzt toom als erster in der Branche die

Mehrweglösung Floritray für den Pflanzentransport. Das Projekt, das toom mit

60.000 Paletten pilotierte, wird dieses Jahr um 300.000 Paletten für eine

weitere Topfgröße erweitert. Auf der Internationalen Pflanzenmesse in Essen

stellte Landgard das neue Floritray das erste Mal einem breiten Publikum vor.



Mehrweglösungen bestimmen auch in der grünen Branche die Zukunft. Wo Pflanzen

bisher in Einwegpaletten transportiert wurden, die am Ende als Kunststoffmüll

entsorgt wurden, kann der Kreislauf nun mit der Mehrwegpalette Floritray

geschlossen werden. Das spart neben Kunststoffabfall auch CO2-Emissionen ein.