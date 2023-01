Das Jahr 2022 brachte für Fackelmann Brands ungeahnte Herausforderungen und Unsicherheiten mit sich. Neben der Pandemie stellte der Angriffskrieg in der Ukraine, die Inflation und die Energiekrise das Unternehmen nahezu täglich vor neue Aufgaben. Nach zwei außergewöhnlichen Jahren, die durch veränderte Verbrauchergewohnheiten gekennzeichnet waren, begannen die Rohstoffpreise und Logistikkosten in den letzten 18 Monaten förmlich zu explodieren. 2023 steht das Unternehmen vor verschiedensten Herausforderungen, darunter stark steigende Rohstoff-, Erzeuger- und Energiepreise[1] sowie hohe Lagerbestände.

"Mit einer breitaufgestellten internationalen Innovations- und Investitionsstrategie starten wir zuversichtlich in ein ambitioniertes neues Jahr. Fackelmann Brands ist mit fast 45 Business Units auf sechs Kontinenten, diversifiziert und daher in der Lage, diese herausfordernde Zeit gut zu meistern. International ist die wirtschaftliche Lage deutlich besser, 70% unserer Umsätze werden außerhalb der DACH-Region erwirtschaftet, wodurch wir unseren Umsatz halten und weiter ausbauen können. Unser Wunsch, das Unmögliche möglich zu machen, steht außer Frage", so Martin Strack, CEO der Fackelmann Brands.



Weltweit liegt der Umsatz des Unternehmens bei 482 Mio. EUR (-3,6% vs. 2021). Sowohl am Stammsitz in Hersbruck als auch an den Standorten weltweit wurde im Jahr 2022 investiert: Summen im hohen Millionenbereich wurden unter anderem für die Erweiterung des Logistikzentrums und für den Bau des Fackelmann Möbel Centers in Hersbruck getätigt. Im zweiten Halbjahr wurde nach einer mehrwöchigen Umbau- und Modernisierungsphase der neu gestaltetet Fackelmann Brands Showroom finalisiert. Im Herzen des Headquarters wird auf mehr als 600 m² das umfangreiche Sortiment inszeniert. Darüber hinaus wurde ein Automatisches-Kleinteile-Lager am Stammsitz in Betrieb genommen.