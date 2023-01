Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Mit mehr als 30 Jahren Geschäftserfahrung ist KonstantinosVasiadis ein echter Profi in der deutschen Retourenbranche. Mit seinemUnternehmen, der Elvinci.de GmbH, sorgt er seit mehreren Jahren zuverlässigdafür, dass Händler einen Mehrwert aus retournierter Ware schöpfen. WelcheMöglichkeiten Händler haben, um Retourenartikel in großem Stil zu Geld zumachen, hat der Experte im Folgenden verraten.Die Zeiten haben sich geändert. Das ist nicht zuletzt den Möglichkeitenzahlreicher digitaler Chancen zu verdanken. So ist auch das Onlineshopping mehrund mehr in den Fokus der Verbraucher gerückt und wird zunehmend zurHaupteinkaufsquelle vieler Menschen. Statt sich in überfüllte Geschäfte zubegeben und lange nach dem gewünschten Produkt zu suchen, werden die Produktebequem von zu Hause aus bestellt. Das spart Zeit und eine Menge Aufwand aufKäuferseite. Passt oder gefällt ein Produkt nicht, wird dieses kurzerhandzurückgesendet. Der Aufwand besteht damit auf Seiten der Großhändler, die dieRetouren zunehmend als Verlustgeschäft betrachten. "Um ein Verlustgeschäfthandelt es sich jedoch keinesfalls", betont Konstantinos Vasiadis. "Retourensind Teil des Geschäfts und so sollte auch mit ihnen umgegangen werden." AlsGeschäftsführer der Elvinci.de GmbH und mit 30 Jahren Erfahrung in derRetourenbranche weiß der Experte genau, wie es Großhändlern gelingt, ausretournierter Ware große Vorteile zu ziehen. Wie das funktioniert und welcheMöglichkeiten sich für Großhändler ergeben, hat Konstantinos Vasiadis imFolgenden verraten.1. Retourenware an einen langfristigen Partner verkaufenIm richtigen Umgang mit retournierter Ware ergeben sich mehrere Möglichkeiten.Auf lange Sicht ist es Großhändlern allerdings anzuraten, Geschäftsbeziehungenaufzubauen. Dabei sollten etwaige Bedingungen der Zusammenarbeit, wie Zahlungs-und Lieferbedingungen in einem langfristigen Vertrag festgehalten werden. EinKäufer für die entsprechenden Retourenwaren ist damit garantiert. Zusätzlichlassen sich so Standzeiten im eigenen Lager minimieren.2. Eigenständige Retourenabwicklung durch implementierte SystemeZudem besteht die Möglichkeit, die Retourenabwicklung selbst durchzuführen. Umdie dadurch entstehenden Gewinne zu maximieren, ist es jedoch unabdinglich, einSystem zu implementieren, welches die eingehende Retourenware automatischklassifiziert und so die Preisgestaltung unterstützt. Die klassifizierte Warekann schließlich je nach Vorstellung des Großhändlers an Endkunden oder Händlerverkauft werden.Die Realisierung dieses Vorhabens erfolgt im Bestfall durch ein KI-gestütztes