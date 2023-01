vbw warnt vor möglichen Schäden für den Wirtschaftsstandort - Brossardt "Intelligente Mobilitätskonzepte statt pauschaler Fahrverbote"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. warnt

anlässlich des am 01. Februar beginnenden zonalen Dieselfahrverbots in München

für Fahrzeuge der Schadstoffklasse IV/4 und schlechter auf- und innerhalb des

Mittleren Rings vor möglichen Schäden für den Wirtschaftsstandort München .

"Eine Metropole kann nur mit uneingeschränktem Zugang des Wirtschaftsverkehrs in

die Stadt funktionieren. Gleichzeitig kann die Verbesserung der Luftqualität

auch ohne zusätzliche Verkehrsbeschränkungen erreicht werden", sagte vbw

Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Aus Sicht der vbw muss vor allem der öffentliche Nahverkehr schnell ausgebaut

werden. "Wir brauchen ein an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtetes,

zuverlässiges ÖPNV-Angebot. Auch bei der Rad-Infrastruktur können durch

innerstädtische Verbindungen und Schnellwege zwischen dem Umland und der Stadt

Entlastungen geschaffen werden", erläutert Brossardt und ergänzt: "Es braucht

intelligente Mobilitätskonzepte , die alle Verkehrsträger miteinander vernetzen,

keine pauschalen Fahrverbote . Auch durch die Optimierung des Verkehrsflusses

und die Stauvermeidung kann die Schadstoffbelastung gesenkt werden, zum Beispiel

durch eine digital gestützte intelligente Verkehrssteuerung."