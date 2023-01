Hamburg (ots) - >> Knapp 95% der iglo Verpackungen sind 'fossil free' und

bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen



>> Circular Economy: Ernährungswandel als ganzheitlich nachhaltiger Ansatz



>> Nachhaltige Verpackungen als überzeugendes Kaufargument





Fast jeder kauft sie: Lebensmittel verpackt in Kunststoffverpackungen. Auch wennzumindest in Deutschland diese nach dem Verzehr in der gelben Tonne landen, sofällt dies, angesichts beklemmender Fernsehbilder von riesigen Plastikinseln,die in den Weltmeeren und vor den Stränden aller Kontinente in den Wellenwiegen, immer schwerer. iglo will stärker auf pflanzlicheVerpackungsalternativen und deren Vorteile bei der CO2-Speicherung aufmerksammachen. Daher appelliert das Unternehmen anlässlich der laufendenInternationalen Grünen Woche (IGW 2023) für mehr Einsatz nachwachsenderRohstoffe bei Lebensmittelverpackungen und darüber hinaus.VORRANGEHEN: Nachwachsender Rohstoff statt erdölbasierter Ressourceniglo verzichtet bei seinen Produkten schon seit 2015 weitestgehend auf fossileMaterialien und vermeidet möglichst erdölbasierte Plastikverpackungen.Stattdessen werden schon heute rund 95 Prozent der iglo-Produkte inpapierbasierte Pappschachteln verpackt, die im Altpapier entsorgt werden könnenund dem Kreislauf als Rohstoff erhalten bleiben. Die verbliebenen Beutellösungenfür Fertiggerichte sollen in Zukunft ebenfalls sukzessive auf nachwachsendeRohstoffmaterialien umgestellt werden.Circular Economy - Ernährungswandel als ganzheitlicher Ansatz"Den Ernährungswandel", so Philipp Kluck, Vorsitzender der Geschäftsführung voniglo Deutschland, "versteht iglo als einen umfassenden, ganzheitlichen Ansatz.Wir appellieren an alle Hersteller den Einsatz pflanzenbasierter, alsonachwachsender Rohstoffe zu forcieren. Insbesondere der Aspekt derCO2-Speicherung von Pflanzen wird immer noch zu wenig berücksichtigt und sollteuns alle zum Nachdenken bewegen."Aktuell ist in der Klimadebatte eine vermehrt pflanzliche Ernährung im Gesprächund findet immer mehr Fans. Aber laut Philipp Kluck, dessen Unternehmen denKonsumenten mit seinen Submarken Green Cuisine oder Veggie Love vegane undvegetarische Produkte anbietet, macht dies nur eine einzelne Komponente aus.Ebenso wichtig, ist der Faktor Ressource. Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft(Circular Economy) geht es hierbei unter anderem darum, Ressourcen bestmöglichzu gewinnen, einzusetzen und langfristig zu erhalten bzw. demWirtschaftskreislauf zurückzuführen. Neben nachhaltiger Beschaffung und