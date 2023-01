MSP vertritt Lineup künftig exklusiv in der D-A-CH-Region

Bremen (ots) - Langfristig ausgerichtete Kooperation beinhaltet die

Medien-Software-Lösung Adpoint und deren kontinuierliche Betreuung



Bremen/London, 26. Januar 2023 - Das auf Medien- und Verlagshäuser

spezialisierte IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen MSP Medien

Systempartner GmbH in Bremen weitet sein Angebot erheblich aus und hat dafür nun

eine strategisch wegweisende Ver­triebskooperation mit dem internationalen

Anbieter Lineup plc geschlossen. Künftig wird MSP wachstums- und

effizienzorientierten Medienunternehmen in der D-A-CH-Region neben den gängigen

SAP-basierten Lösungen und der eigenen Produkt-Range im Bereich SaaS, E-Commerce

und Application Management exklusiv auch die von mehr als 30 internationalen

Medienhäusern bereits erfolgreich eingesetzte Lineup-Lösung Adpoint anbieten.

Die Vertriebskooperation umfasst neben Konzeption und Einführung der CRM und

Vermarktungssoftware für das B2B-Segment auch ein modular aufgebautes,

kontinuierliches Betreuungspaket.



"Mit der Lineup-Kooperation können wir unseren Kunden in Zukunft das Beste aus

zwei IT-Software-Welten anbieten. So können wir diese als strategischer Partner

und Begleiter in allen umsatzrelevanten Bereichen mit weiteren innovativen

Lösungen unterstützen. Wir freuen uns sehr, das international erfolgreich

agierende Software-Haus künftig in der D-A-CH-Region vertreten zu dürfen",

erklärt der Sprecher der MSP-Geschäftsführung Tim Greve. Co-Geschäftsführerin

Heike Friedrichs ergänzt: "Für MSP sind die Lineup-Lösungen mit ihren

spezifischen Vorteilen eine vielversprechende Alternative bei der

Zukunftssicherung von Medienhäusern in der digitalen Welt."