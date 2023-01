Targa Exploration schließt Kauf der Lithiumprojekte von Kenorland Minerals ab

Vancouver, British Columbia, 25. Januar 2023 / IRW-Press / – Targa Exploration Corp. (CSE: TEX, FWB: V6Y) (das „Unternehmen“ oder „Targa“) freut sich bekannt zu geben, dass der bereits im Vorfeld angekündigte Kaufvertrag (die „Transaktion“) zum Erwerb sämtlicher Anteile am Lithiumprojekt Opinaca (das „Projekt Opinaca“) in der Region James Bay im Norden der Provinz Quebec, zusammen mit den Rechten an zwei Mineralexplorationslizenzen (MEL) mit zahlreichen Vorkommen einer lithiumführenden Pegmatitmineralisierung im Osten der Provinz Manitoba (das „Projekt Superior“, und zusammen mit dem Projekt Opinaca die „Lithiumprojekte“) von der Firma Kenorland Minerals North America Ltd. (TSXV:KLD) („Kenorland“) nunmehr abgeschlossen wurde.