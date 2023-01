Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Risikohinweis : Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Zweiter Wert ist Boeing, die ebenfalls Quartalszahlen meldeten. Der Flugzeugbauer aus den USA ist damit erneut mit einem schwachen Jahr an seine Anteilseigner herangetreten. Diese scheinen sich bereits daran gewöhnt zu haben, denn die Aktie reagierte nicht merklich negativ. Welche Aussichten gibt es für 2023?

Ingmar Königshofen geht auf das Zahlenwerk ein und stellt dar, warum Tesla weiter so wachsen kann. Doch Elon Musk ist selbst etwas skeptisch, was die weitere wirtschaftliche Gesamtentwicklung angeht. Wie ist dies saisonal einzuordnen und welche Schwellen sieht Ingmar Königshofen im Fall eines schwächeren DAX?

Ask 10,44

Ask 10,44

Ask 10,02

Ask 10,02

Der DAX startete erneut stark in den Handelstag und lässt nun etwas an Dynamik nach. Die Hochs der bisherigen Handelswoche sind dabei erst einmal eine deutliche Bremse, auch wenn die Quartalszahlen von Tesla gestern nach dem Schluss der Wall Street auf breiter Linie überzeugten.

Der DAX startete erneut stark in den Handelstag und lässt nun etwas an Dynamik nach. Die Hochs der bisherigen Handelswoche sind dabei erst einmal eine deutliche Bremse.

Disclaimer