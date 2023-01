Tetra Pharm Technologies sichert sich 9 Mio. EUR in Serie-A-Runde zur Erweiterung der FuE-Aktivitäten

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Das skandinavische Biotech-Unternehmen

"Wir verfügen über eine vielversprechende Pipeline von Medikamenten, von denenwir glauben, dass sie in der Lage sind, Gesundheitsstörungen zu behandeln - undmöglicherweise zu heilen -, die auf bestimmte Ungleichgewichte imEndocannabinoid-System zurückzuführen sind. Die zusätzlichen finanziellen Mittelermöglichen es uns, die Formulierungsentwicklung und die klinische Arbeit zubeschleunigen", so Dr. Morten Allesø, CSO von Tetra Pharm Technologies .Im Laufe des Jahres 2022 hat Tetra Pharm Technologies mehrere bedeutendeVertriebsvereinbarungen in den wichtigsten Märkten in Europa abgeschlossen, unddas Unternehmen wird voraussichtlich im Februar 2023 sein erstes Produkt zurBehandlung neuropathischer Schmerzen auf den Markt bringen."Wir heißen unsere neuen Investoren herzlich willkommen und freuen uns auf dieZusammenarbeit mit ihnen. Die Investition schafft eine starke Plattform, umunser aktuelles Produktportfolio voranzutreiben, und sie ermöglicht es uns, dievielversprechenden Medikamente, die wir in der Entwicklung haben, fertig zustellen, damit wir weiterhin unserer Mission nachkommen können, das Leben vonPatienten und ihren Familien zu verbessern, indem wir effiziente Medikamente miteinem geringen Nebenwirkungsprofil zu einem fairen Preis herstellen", fügteMartin Rose, CEO von Tetra Pharm Technologies , hinzu.Informationen zu Tetra Pharm TechnologiesTetra Pharm Technologies ist ein dänisches Biopharma-Unternehmen, das es sichzur Aufgabe gemacht hat, die Behandlung von neuropathischen Schmerzen undpsychischen Erkrankungen weltweit zu verbessern. Zu den Aktionären gehörenführende Investoren im Bereich der Kommerzialisierung, darunter Leafy Tunnel,Enexis, Rump Invest, Nesroht Holding und Ole GS Holding. Weitere Informationenfinden Sie auf http://www.tetrapharm.eu/Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:Martin Caspersen: mailto:cap@tetrapharm.eu ; +45 61224241;file:///F:/var/BinaryConverterApi/WordController/www.tetra-pharm.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1988862/Laboratory.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1988863/Tetra_Pharm_Technologies_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tetra-pharm-technologies-sichert-sich-9-mio-eur-in-serie-a-runde-zur-erweiterung-der-fue-aktivitaten-301729328.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160697/5426066OTS: Tetra Pharm Technologies