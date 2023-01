Nürnberg (ots) - Drei Jahre hat die Branche auf diesen Augenblick gewartet: Wenn

sich vom 1. bis zum 5. Februar auf der Spielwarenmesse in Nürnberg endlich

wieder die Tore öffnen, erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hautnah den

"Spirit of Play". Sie strömen auf das Messegelände, um Neuheiten und Trends zu

entdecken, persönliche Kontakte zu vertiefen und wertvolles Wissen für ihren

Geschäftsalltag zu erlangen. Das individuelle Messeerlebnis verspricht der

Veranstalter, die Spielwarenmesse eG, indem er neben den gewohnten Strukturen

zahlreiche Neuerungen mit Mehrwert bietet und dabei besonders dem Bedürfnis nach

persönlichem Networking nachkommt. Abgerundet wird die Live-Veranstaltung durch

die Business-Plattform Spielwarenmesse Digital, die mit neuen Funktionen den

Messebesuch unterstützt.



Aussteller mit hoher Internationalität





"In den letzten Monaten haben wir eine überaus positive Resonanz seitens derBranche erfahren - alle freuen sich nach so langer Zeit auf das großeWiedersehen", weiß Christian Ulrich, Sprecher des Vorstands der SpielwarenmesseeG. Die Vorfreude spiegelt sich in den Zahlen wider: Die Marke von 2.000Ausstellern ist geknackt. 2.142 Unternehmen aus 69 Ländern präsentierenHändlerinnen und Einkäufern aus aller Welt im Februar ihre Produktneuheiten. 402von ihnen stellen das erste Mal auf der Spielwarenmesse aus. Ob führendeMarkenhersteller oder innovative Startups - bei weitestgehendem Erhalt derbewährten Strukturen auf dem Messegelände können Fachbesucherinnen und -besucherInnovationen und Trends mit allen Sinnen erkunden. 13 verschiedeneProduktgruppen stehen zur Wahl. Neu dabei sind Dienstleistungen für Händler undHersteller . Der Servicebereich in Halle 7 umfasst neben Test- undPrüfinstituten auch Verpackungshersteller und Marketinganbieter. Ihre Premierefeiern zudem zahlreiche Länderpavillons. Insgesamt sind 15 verschiedene Nationenmit einem Gemeinschaftsstand vertreten - darunter erstmalig Frankreich, dieUkraine und Usbekistan.Specials für kreative SortimenteFrischen Schwung in den Arbeitsalltag bringen die "Specials" auf derSpielwarenmesse. Ein Beispiel dafür ist Toys go Green in Halle 2. Die Flächesetzt den Megatrend aus 2022 kontinuierlich fort und präsentiert die passendenProdukte rund um Nachhaltigkeit auf vier Themeninseln. "Stationery meets Toys"heißt es in Halle 4. Die Insights-X Area , benannt nach der gleichnamigenFachmesse für Papier-, Büro- und Schreibwaren, bietet Anregungen für das SegmentBack-to-School. Ebenso lohnend ist ein Besuch von Tech2Play in Halle 4A. Hierkönnen Neuheiten aus den Kategorien "Robot Toys", "RC Toys", "Virtual Play"