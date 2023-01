Interkulturelle Vielfalt stärkt Innovationskraft Aiways' Schlüssel zum Erfolg bei globaler Expansion (FOTO)

München (ots) - Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von der Vielfalt

seiner Perspektiven ab. Die Herausforderungen auf dem Automobilsektor sind

größer denn je, weshalb die Anforderungen an die Mitarbeiter höher denn je sind.

Aiways löst diese Aufgabe mit einem internationalen Team, das am strategisch

wichtigen Standort in München für Innovationskraft sorgt und die globale

Expansion vorantreibt.



In den Räumen im Münchner Overseas Hauptquartier der Aiways Automobile Europe

GmbH wird Englisch gesprochen. Die weltumspannenden Videokonferenzen gehören für

das Team schon seit Gründung zum Alltag und reichen vom Abteilungs-internen Jour

Fixe bis zum virtuellen Townhall Meeting aller Mitarbeiter. Interessant wird es

erst, wenn die Teammitglieder zu ihren privaten Smartphones greifen. Die

Sprachen der Messenger-Dienste sind kaum zu überblicken, denn so agil wie die

Mannschaft in München aufgestellt ist, so multinational ist sie auch.