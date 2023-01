Marketingstrategie neu erfinden - Das sollten Handwerksbetriebe 2023 ändern, um wirklich Erfolg zu haben (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Oberreichenbach (ots) - Als Gründerin und Geschäftsführerin der RecruitingFabrikhilft Vivien Schaible Betrieben aus Industrie und Handwerk dabei, qualifizierteFachkräfte zu finden und für das eigene Unternehmen zu gewinnen. WasHandwerksbetriebe 2023 ändern sollten, um Erfolg zu haben, erfahren Sie imFolgenden.Der Fachkräftemangel bleibt weiterhin präsent und stellt Betriebe auch in diesemJahr vor wachsende Herausforderungen: So steigt die Nachfrage nach ihrerDienstleistung zwar in der Regel an, die Aufträge müssen aufgrund fehlendenPersonals aber immer öfter abgelehnt werden. Dies führt in der Folge zufinanziellen Verlusten, die gerade kleinere Betriebe nicht lange verkraftenkönnen. Umso wichtiger ist es nun für Unternehmen, sich entsprechendaufzustellen - das gilt auch für Betriebe aus dem Handwerk. "2023 wird einentscheidendes Jahr für Handwerksbetriebe", weiß auch Vivien Schaible. Sie istdie Gründerin und Geschäftsführerin der RecruitingFabrik, mit der sie Betriebeaus Handwerk und Industrie bei der Mitarbeitergewinnung unterstützt. "Diewirtschaftliche Lage wird zum Freisetzen qualifizierter Fachkräfte führen - unddie Zahl der Arbeitsuchenden damit massiv ansteigen." Um sich nun alsHandwerksbetrieb auf diese Situation einzustellen und sich die aufkommendenMöglichkeiten zunutze zu machen, gilt es sich an die Veränderungen des Marktesanzupassen und eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen. Nur so kann es gelingen,qualifizierte Fachkräfte von sich zu überzeugen. Wie sich Betriebe aus demHandwerk jetzt verhalten sollten, um wirklich erfolgreich zu sein, welcheAspekte es dabei zu beachten gilt und welche Rolle eine zielgerichteteMarketingstrategie dabei spielt, hat Vivien Schaible im Folgenden verraten.1. Omnipräsenz aufbauenEine der wichtigsten Maßnahmen, die Handwerksbetriebe nun ergreifen müssen, istes, sich eine Omnipräsenz auf den relevanten sozialen Medien aufzubauen.Schließlich können hier sowohl Auszubildende, Fachkräfte als auch Führungskräfteaktiv erreicht werden. Mit gezielten Marketingstrategien gilt es, in der eigenenRegion bekannt und so zur ersten Wahl potenzieller Kandidaten zu werden.Entscheidend dabei ist, die Werbekampagnen genau auf die entsprechende Regionund Zielgruppe auszurichten, um so nur die Kandidaten zu erreichen, die für denBetrieb tatsächlich relevant sind.2. Employer Branding langfristig denkenEntscheidend ist außerdem, die Employer Branding Strategie langfristig zu denkenund sich dem organischen Aufbau der Accounts zu widmen. Authentisches Bild- undVideomaterial hilft dabei, sich von seinen Mitbewerbern abzuheben und eineattraktive Arbeitgebermarke aufzubauen. Hierzu zählt auch, sich einen Pool an