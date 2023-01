SEEBURGER und Celent zu ISO 20022

Bretten, Deutschland / Accesswire / 26. Januar 2023 / SEEBURGER hat sich mit dem führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen Celent zusammengetan, um eine globale Umfrage zur Bereitschaft von Banken und Unternehmen bzgl. ISO 20022 durchzuführen.

Laut einer neuen Umfrage von Celent sind Banken und Unternehmen nicht so gut auf die bevorstehende Umstellung auf ISO 20022 vorbereitet, wie sie es sein sollten. Die gemeinsam mit SEEBURGER durchgeführte Umfrage ergab, dass nur 28 % der Banken angaben, auf die Umstellung auf ISO 20022 „vollständig vorbereitet“ zu sein, und dies trotz der Tatsache, dass die Frist für die Compliance mit den Vorschriften für Finanzinstitute nur noch zwei Jahre entfernt ist.

ISO 20022 ist ein globaler Standard für den Zahlungsverkehr, der von Banken und anderen Finanzinstituten weltweit übernommen wird. Die Umstellung auf ISO 20022, die im März 2023 beginnen soll, wird als eine wichtige Initiative zur Modernisierung der globalen Finanzinfrastruktur angesehen.

Die Umstellung auf das neue Nachrichtenformat stellt eine große Herausforderung dar, was Geld, Arbeitszeit und Eingriffe in die Kernsysteme der Banken angeht. Gleichzeitig werden sie nicht von ihren Vorbereitungen profitieren können, wenn nicht auch die Unternehmen, mit denen sie die Daten austauschen, ebenso in der Lage sind, diese zu verarbeiten. Für die Umfrage „ISO 20022 – Ready or Not, Here it Comes“ („ISO 20022 – Bereit oder nicht, sie kommt“) befragten Seeburger und Celent jeweils 211 globale Banken und Unternehmen, um herauszufinden, wie bereit die Branchen sind und welche Vorteile Banken und Unternehmen von der Migration erwarten – mit einigen überraschenden Ergebnissen. Gareth Lodge, Principal Analyst Payments bei Celent, betont, dass „ISO 20022 nicht nur auf dem besten Weg ist, sondern den Punkt bereits überschritten hat, der heute weltweit am weitesten verbreitete Zahlungsstandard zu sein.“