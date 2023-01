US-Wirtschaft wächst zum Jahresende stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist am Jahresende 2022 überraschend stark gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im vierten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Wachstum um 2,6 Prozent gerechnet.

Gegenüber dem dritten Quartal, in dem das Wachstum 3,2 Prozent betragen hatte, ist das Wachstumstempo allerdings etwas schwächer ausgefallen. Laut Ministerium ist die Entwicklung im Schlussquartal vor allem durch Zuwächse bei den Konsumausgaben und den Lagerbeständen der Unternehmen zu erklären. Gegenwind kam dagegen von dem schwächelnden Immobilienmarkt.

US-Wachstumszahlen werden annualisiert, also auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben damit an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das aktuelle Tempo vier Quartale anhielte. In Europa wird auf diese Vorgehensweise verzichtet, weshalb die Wachstumszahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um näherungsweise auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen./bgf/jsl/mis