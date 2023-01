Scrub Daddy Inc. schließt sich mit Unilever zusammen, um innovative Reinigungsprodukte zu kreieren - Partnerschaft wird in der Fernsehshow „Shark Tank" von ABC am 27.01.2023 vorgestellt

Das 2012 gegründete Unternehmen Scrub Daddy, eines der erfolgreichsten Unternehmen in der Geschichte von Shark Tank , definiert die Kategorie Haushaltsreininung in 27 Ländern rund um die Welt neu. Das fröhliche Gesicht von Scrub Daddy mit ausgeschnittenen Augen und Mund ist einzigartig aufgrund des patentierten Materials FlexTexture, das seine Textur ändert. Heute bietet das Smiley-Schwamm-Unternehmen ein umfassendes Sortiment bestehend aus 81 innovativen Reinigungsmitteln, darunter: das doppelseitige Scrub Mommy und Sponge Daddy, Barbecue Daddy, Scour Daddy und das Seifenspender-System Soap Daddy, um nur einige Produkte zu nennen.

„Diese globale Co-Branding-Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für das weltweite Wachstum und die Anerkennung unserer Marke Scrub Daddy. Durch die Zusammenarbeit mit Unilever, einem der größten und angesehensten Konsumgüterunternehmen der Welt, und ihrer international berühmten Marke für Reinigungsprodukte Cif sind wir sowohl in den USA als auch international gut positioniert für exponentielles Wachstum", so Aaron Krause, President und CEO von Scrub Daddy, Inc.

Die Partnerschaft zwischen Scrub Daddy und Unilever beinhaltet die Entwicklung, Vermarktung und den Vertrieb von Co-Branding-Produkten bestehend aus den praktischen Reinigungsprodukten von Scrub Daddy und den hervorragenden Reinigungsmitteln von Cif. Die Partnerschaft wird die Co-Branding-Produkte in den USA und in mehreren Märkten weltweit verfügbar machen.

BEYONSAUKEN, New Jersey, 26. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Scrub Daddy, The World's Favorite Sponge, wird am Freitag, dem 27. Januar, um 20:00 Uhr EST auf dem Sender ABC bei „Shark Tank" erscheinen. Die Folge wird aktuelle Informationen über den neuen globalen Unternehmenssitz von Scrub Daddy liefern und es wird über den aktuellen Stand der Marke zehn Jahre nach dem ersten Auftritt bei „Shark Tank", am 26.10.2012, berichtet. Es wird außerdem die jüngste bilaterale Partnerschaftsvereinbarung zwischen Scrub Daddy, Inc. und dem führenden Konsumgüterunternehmen Unilever, über seine weltberühmte Marke Cif, ins Licht gerückt.

Scrub Daddy Inc. schließt sich mit Unilever zusammen, um innovative Reinigungsprodukte zu kreieren - Partnerschaft wird in der Fernsehshow „Shark Tank" von ABC am 27.01.2023 vorgestellt

