NEW YORK (dpa-AFX) - Eine positive Reaktion auf die Tesla-Zahlen und robuste Wirtschaftsdaten dürften am Donnerstag vor allem im US-Technologiesektor die Stimmung wieder etwas heben. Der von dieser Branche geprägte Leitindex Nasdaq 100 wurde vom Broker IG knapp ein Prozent höher auf 11 927 Punkte taxiert. Damit dürfte das Kursbarometer weiter relative Stärke zeigen im Vergleich zu den Standardwerten im Dow Jones Industrial . Der Leitindex der Wall Street wurde mit 33 816 Punkten mit 0,2 Prozent im Plus erwartet.

Tesla hatte am Vorabend etwas bessere Nachrichten zu bieten als Microsoft tags zuvor, als die Nasdaq-Börsen klare Anfangsverluste immerhin noch deutlich reduzieren konnten. Der Elektroautobauer, dessen Papiere nach einem starken Kursrutsch zum Jahresende zuletzt den niedrigsten Stand seit August 2020 erreichten, kam im Schlussquartal auf einen Rekordgewinn, der die Erwartungen übertraf. Dies milderte etwas die Sorgen rund um die Nachfrage und die Profitabilität, die zuletzt von Preisrabatten auf Fahrzeuge ausgelöst wurden.